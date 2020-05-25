İç Anadolu'nun en büyük fuar merkezinde sona yaklaşılıyor
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İç Anadolu'nun en büyük fuar merkezinde sona yaklaşılıyor

İç Anadolu'nun en büyük fuar merkezinde sona yaklaşılıyor Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan: "Şehrimizde istihdam ve üretimin artması için yorulmadan 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam edeceğiz" "Kayseri sanayicisi durmayacak.

25.05.2020 17:33 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:41

İç Anadolu'nun en büyük fuar merkezinde sona yaklaşılıyor

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan:

"Şehrimizde istihdam ve üretimin artması için yorulmadan 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam edeceğiz"

"Kayseri sanayicisi durmayacak. İhracatını, istihdamını artıracak. Bu güzel eserden de istifade etmeye devam edeceğiz"

KAYSERİ - Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; fuar alanının ikinci holünün tamamlanmasıyla 30 bin kapalı alana ulaşacaklarını ifade ederek; "Mutluyuz, gururluyuz. Ülkemizin kıymetini bileceğiz. Allah bize cennet gibi bir vatanı bahşetmiş. Üretmekten başka bir çaremiz yok. Üretimi seveceğiz ve sevdireceğiz" dedi.

Kayseri OSB Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin inşaatıyla ilgili bilgiler aktaran Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan; kentte istihdam ve üretimin artması için yorulmadan 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz yıl bir holü olan alanda iki fuar yaptıklarını, şuanda ikinci holün tamamlanmasına da çok az kaldığını aktaran Nursaçan; "Biliyorsunuz dünyanın merkezinde bir Türkiye var, Türkiye'nin de merkezine baktığımız zaman güzel şehrimiz Kayseri, güzel şehrimiz Kayseri'nin de merkezinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi var. Burada eli öpülesi bin 300 sanayici var. Bu sanayicilerimiz gece gündüz ülkemizin istihdamına, üretimine katkı sağlıyorlar. Bunların maharetli ellerinde ürettikleri ürünlerin de bir teşhir salonunda sergilenmesi gerekmekteydi. Kayseri sanayicilerimiz, şehrimizin ticaret erbabı için olmazsa olmaz Fuar ve Kongre Merkezi inşaatıydı. Bu güzel eseri şehrimize kazandırdık. 24 Haziran 2016 tarihinde Ramazan günü cumhurbaşkanımıza, valimizin konağında bu konuyu arz ettim. Kendileri de bizlere destek olacaklarını ifade ettiler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan da 11 buçuk milyonluk hibeyi ikinci holde almayı başardık. Cumhurbaşkanımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum desteklerinden ötürü. Elbette Kayseri sanayicisi de durmayacak. İhracatını, istihdamını artıracak. Bu güzel eserden de istifade etmeye devam edeceğiz. Geçmiş baktığımız zaman Yabanlu Pazarı'nı Selçuklu Devleti zamanında yapıldığı şehrin adı da yine Kayseri. Biz de tarihin bize vermiş olduğu zenginliği Kayseri sanayicisi diyor ki; 'Durmak yok yola devam. Ümit varız'. Elbette şehrimizde istihdam ve üretimin artması için yorulmadan 7 gün 24 saat esaslı çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Trump ile yapmış olduğu 100 milyar dolarlık anlaşmanın içerisinde 40 milyar dolarlık bölümü mobilyayı ilgilendiriyor. Kayseri sanayisinde mobilyanın payı çok yüksek. Fabrikalarımız genelde sabah 08: 00 akşam 18: 00 esaslı çalışıyor. Bu fabrikalarımız 24 saat esasına geçerse üretim kapasitesi artacak. Elbette ki cumhurbaşkanımızın da yapmış olduğu bu anlaşmaya da Kayseri sanayicisi üzerine düşen tarihi misyonu üstleneceğini düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl burada iki tane fuar yaptık, bir holümüz vardı. Şimdi ikinci holümüz de çok az kaldı, bitti. Mutluyuz, gururluyuz. Ülkemizin kıymetini bileceğiz. Allah bize cennet gibi bir vatanı bahşetmiş. Üretmekten başka bir çaremiz yok. Üretimi seveceğiz ve sevdireceğiz" dedi.

Korona virüsün bitmesinin ardından gerekli tedbirlerin alınarak fuarlar düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Başkan Nursaçan; "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza müracaat ettiğimizde 150 bin metrekarelik fuar alanını, yan tarafında 40 bin metrekarelik bir ticaret alanını bize tahsis etti. Öyle olunca da şuanda kapalı alan ileride yapacağımız iki hol de olduğunda 60 bin metrekareye kadar kapalı alanda çıkabiliyoruz. Şuan mevcutta 18 bin metrekare kapalı alan var. İkinci holün bitmesiyle birlikte 30 bin metrekareye ulaştı. Sanayicimiz de çok heyecanlı. İnşallah korona virüsten de kurtulduğumuz takdirde burada sosyal mesafeye de uymak şartıyla fuarlar yapacağız. Geçtiğimiz yıl orta ölçekli firmalarımız fuara katıldı. Ama şimdi inanıyorum ki üst marka firmaların hepsi de fuara gelerek kendilerine yakışanı yapacak. Geçtiğimiz yıl orta ölçekli firmalarımızdan yüzü gülmeyen yoktu. Elbette ki herkes alınterini, kazancını artırmak için mücadele edecek. Paylaşacağız, üreteceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

İç Anadolu'nun en büyük fuar merkezinde sona yaklaşılıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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