İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor - Haberler
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İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor

İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (8-20 santimetre yeni örtü) beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma, don, tipi, ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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