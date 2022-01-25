İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli kar yağışının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar yağışının (8-20 santimetre yeni örtü) beklendiği uyarısı yapıldı.

Açıklamada, kuvvetli buzlanma, don, tipi, ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.