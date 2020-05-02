İç Anadolu'nun cadde ve sokaklarında sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Konya'da ana arterleri ve sokaklar boş kaldı.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği Konya'da ana arterleri ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde, kentin cadde ve sokaklarında sessizlik hakim oldu. Şehrin en işlek noktalarından Mevlana Meydanı, Zafer Meydanı ve ana caddeler ile sokakların boş kaldığı gözlendi. Emniyet güçleri ana arterlerde kontrolü sağlarken bekçiler de cadde ve sokaklarda görev aldı.

Kısıtlama olmayan Aksaray, Karaman ve Afyonkarahisar'da da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Aksaray'da halkın uğrak yerlerinden 15 Temmuz Milli İrade Meydanı ile işlek cadde ve güzergahlar boş kaldı. Kent sakinleri, marketlere ve pazar yerlerine maske ile gidiyor. Yağmurun da etkisiyle çoğu kişi, "Evde kal" çağrısına uyarak sokağa çıkmıyor.

Karaman'da Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nın yanı sıra İsmet Paşa Caddesi, 1'inci ve 2'nci İstasyon caddelerinde gün sakin geçiyor. Emeklilerin tercih ettiği Cumhuriyet Parkı ve Türk Dil Parkı'nda da kimse bulunmuyor. Öte yandan bazı işlek cadde ve meydanlardaki az sayıdaki kişi, sosyal mesafeyi korumaları hususunda polis ekiplerince uyarılıyor.

Afyonkarahisar'da yoğun olarak kullanılan Kent Meydanı, Yeşilyol ve Ambaryolu caddelerinin sakin olduğu, gıda ve market alışverişi yapanların da sosyal mesafe kuralına uyarak maske ile eldiven taktıkları görüldü.

Kaynak: AA