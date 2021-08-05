İç Anadolu'nun bozkırında "örnek bahçeler" ile lavanta kültürü aşılanıyor
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İç Anadolu'nun bozkırında "örnek bahçeler" ile lavanta kültürü aşılanıyor

İç Anadolu'nun bozkırında 'örnek bahçeler' ile lavanta kültürü aşılanıyor
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kuraklığın etkisinin görüldüğü bozkırın ortasındaki Kırşehir'de, suya fazla ihtiyaç duymayan lavantanın alternatif ürün olarak değerlendirilmesi için kurulan örnek bahçelerle bu bitkinin üretimi teşvik ediliyor.

Kuraklığın etkisinin görüldüğü bozkırın ortasındaki Kırşehir'de, suya fazla ihtiyaç duymayan lavantanın alternatif ürün olarak değerlendirilmesi için kurulan örnek bahçelerle bu bitkinin üretimi teşvik ediliyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin Bağbaşı Yerleşkesi yakınında kurduğu lavanta bahçesinin yanı sıra Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü, Aromatik Bitki Eylem Planı kapsamında Kındam mevkisinde 30 bin dekarda lavanta dikimi yaptı.

Kırşehir Belediyesi ise Güneykent bölgesinde 13 bin dekarda oluşturduğu bahçede 2 yıl önce başlattığı deneme ekimlerinden başarılı sonuçlar elde etti.

Hasattan elde edilen bitkilerin kökleri çiftçilere ve vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı. Belediye, bu yıl hasat edilen bitkilerin bir kısmını Isparta'da bir işletmeye göndererek lavanta yağı elde etti.

Kadın kooperatiflerine dağıtılan lavantayla sabun, şampuan ve reçel yapılarak satışa çıkarıldı.

Belediye, görseli ve kokusu nedeniyle kent merkezindeki caddelerde lavanta bitkisi ekerek yetiştirmeye başladı.

Kentte lavanta kültürünün gelişmesi için gelecek yıldan itibaren daha geniş arazilere dikim yapılıp, çiftçi ve üreticilerin bu ürüne yönelmesine önderlik edilmesi planlanıyor.

"Bu yıl festival havasında hasadımızı yaptık"

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, AA muhabirine, alternatif ürünlerin üretilmesiyle istihdama katkı sağlanmasına önem verdiklerini söyledi.

İç Anadolu'nun bozkırlarında karasal iklime sahip bir il olduklarını belirten Ekicioğlu, "Coğrafi yapımıza uygun üretim çeşitliliğini geliştirmek, çiftçilerimize alternatif ürünlerle ilgili yardımcı olmak için 2019 yılında 13 bin dekar alanda 28 bin kök lavanta bitkisi diktik. Bu yıl festival havasında hasadımızı yaptık. Hasat zamanında ve sonrasında, çiftçilerimiz bahçelerine, tarlalarına eksin diye yaklaşık 13 bin lavanta fidesi dağıttık." dedi.

Lavantanın gıdadan kozmetiğe kadar her alanda kullanıldığını vurgulayan Ekicioğlu, "Karasal iklimde en az suyla üretilebilen bir ürün olduğu için lavanta kültürünü çiftçilerimize aşılamaya çalışıyoruz. Hem görsel hem üretim hem de çiftçilere katkı için farklı bir ürün. Bölgemize uygun bu ürünün kooperatifler aracılığıyla gelişmesi için öncülük yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat da Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturdukları ekiplerle lavanta bitkisinin kentte yaygınlaşması için çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Lavantaya büyük ilgi olduğunu vurgulayan Polat, "Isparta'da bir firmaya gönderilen lavantalardan yağ elde ettik. 10-20 miligramlık şişelere koyacağız. Kendi imalatımız olarak vatandaşlarımıza dağıtacağız. Saf lavanta yağının 20 miligramının fiyatı 50 ila 70 lira arasında değişiyor. Gıda da küçük sabun atölyelerimiz de kullanabilir. Lavanta kokulu sabunlar yapabilirler." dedi.

Ekiplerin lavanta dikimi yapmak isteyen çiftçilere ve vatandaşlara yardımcı olduğunu belirten Polat, bu yıl lavanta sıkma makinesi almayı planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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