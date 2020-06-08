İç Anadolu'nun bozkırı Kırşehir "yeşeriyor"
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İç Anadolu'nun bozkırı Kırşehir "yeşeriyor"

Kırşehir'de, son 18 yıldaki ağaçlandırma çalışmaları sayesinde ormanlık alanlar artmaya başladı.

08.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:27

Kırşehir'de, son 18 yıldaki ağaçlandırma çalışmaları sayesinde ormanlık alanlar artmaya başladı.

Kent merkezine yakın Kervansaray Dağları ile Kaman, Mucur, Çiçekdağı, Akpınar, Boztepe ve Akçakent ilçelerinde 2002 yılından itibaren sürdürülen ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrin orman varlığı yüzde 3,5'ten yüzde 7'ye ulaştı.

2000'li yıllardan önce ağaç yönünden çok fakir olan Kırşehir, 2019 yılında ormanlık alanlarda yapılan seyreltme ve rehabilitasyon çalışmalarından 1 milyon lira gelir elde etti.

Trabzonlu olan ve uzun yıllardır Kırşehir'de görev yapan Orman İşletme Müdürü Reşat Karaca, AA muhabirine, Kırşehir'deki ağaçlandırma çalışmalarının 2002 yılından itibaren hızlanmaya başladığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2007 yılında başlattığı ağaçlandırma seferberliğiyle birçok bölgede ormanlık alanlar oluşturulduğunu söyledi.

18 yılda 30 milyon fidan dikildi

İl genelinde son 18 yılda 30 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Ağaçlandırma çalışmaları, 2002 yılında ivme kazandı. Kervansaray Dağları'ndaki alanlar 2004-2005 yıllarında ağaçlandırıldı. Erozyonun hızlı olduğu, kayaların ortaya çıktığı alanın hem toprak korunması sağlandı hem de burası yemyeşil bir örtüye büründü. Sel ve taşkınların önüne geçildi, doğal güzellik oluştu. Kırşehir, 2002 öncesinde en az ormanı olan illerden biriydi. Orman varlığını 2002'den itibaren yüzde 100 artıran illerden biri olduk."

Merkez ve ilçelerde oluşturulan ormanlık alanlarla Karadeniz Bölgesini andıran manzaralar ortaya çıktığını anlatan Karaca, şunları kaydetti:

"Ben Trabzon Çaykaralıyım. Orada doğup büyüdüm. Çocukluğumuz ve gençliğimiz böyle ormanlık alanlarda geçti. Yaptığımız çalışmalar neticesinde Kırşehir gibi yağışın düşük, kuraklığın had safhada olduğu bir ilimizde Karadeniz'i andıran manzaralar da oluşturabildiğimizi gösterdik. Devlet büyüklerimiz başta olmak üzere bizi teşvik eden ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bunlar, gelecek nesillere bırakabileceğimiz en önemli emanetlerdir. İç Anadolu Bölgesinde mini Karadeniz manzaraları oluşturmaya devam edeceğiz."

En yoğun orman varlığının Kırşehir kent merkezinin kuzeyindeki Kervansaray Dağları'nda yer aldığını, bunun sel baskınlarını da önleyeceğini dile getiren Karaca, "Dağların tepelerinden gelen yağış ve getirdiği milin ileride Kırşehir'de sel baskınlarına neden olma tehlikesi var. Bu ağaçlar, yaşanması muhtemel sel baskınlarından koruyucu etki de yapacaktır. Bu ağaçlar, kentin hava kalitesinin artmasına da katkı yapacak." ifadelerini kullandı.

İç Anadolu'nun bozkırı Kırşehir 'yeşeriyor'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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