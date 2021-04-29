İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinin bazı kesimlerinde yarın sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Kahramanmaraş, Ordu, Adıyaman ve Bitlis çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu geçmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Böcüoğlu Bodur