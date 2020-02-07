İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
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İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

İç Anadolu'nun doğusundaki şehirler için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

07.02.2020 13:20 | Son Güncelleme: 07.02.2020 13:20
İç Anadolu için kuvvetli kar uyarısı

'nun doğusundaki şehirler için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görülecek kar yağışının , , Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.

Don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA
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