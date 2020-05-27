İç Anadolu'daki meydanlarda Ramazan Bayramının ardından hareketlilik arttı
Niğde'de kısıtlamanın sona ermesiyle kentin işlek yerleri, Yeni Çarşı, bankaların bulunduğu Dr. Sami Yağız Caddesi ve merkezi yerlerde yoğunluk görüldü.
27.05.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.05.2020 14:06
Niğde'de kısıtlamanın sona ermesiyle kentin işlek yerleri, Yeni Çarşı, bankaların bulunduğu Dr. Sami Yağız Caddesi ve merkezi yerlerde yoğunluk görüldü.
Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye ve tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Ayrıca ekipleri, dışarıya çıkmasını kısıtlanan kişileri uyararak evlerine kadar bırakıyor.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA