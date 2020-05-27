İç Anadolu'daki meydanlarda Ramazan Bayramının ardından hareketlilik arttı Niğde'de kısıtlamanın sona ermesiyle kentin işlek yerleri, Yeni Çarşı, bankaların bulunduğu Dr. Sami Yağız Caddesi ve merkezi yerlerde yoğunluk görüldü.

Niğde'de kısıtlamanın sona ermesiyle kentin işlek yerleri, Yeni Çarşı, bankaların bulunduğu Dr. Sami Yağız Caddesi ve merkezi yerlerde yoğunluk görüldü.

Polis ekipleri, vatandaşları sosyal mesafeye ve tedbirlere uymaları konusunda uyarıyor. Ayrıca ekipleri, dışarıya çıkmasını kısıtlanan kişileri uyararak evlerine kadar bırakıyor.

Kaynak: AA