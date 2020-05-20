İç Anadolu'daki dört ilde bayram serin geçecek
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İç Anadolu'daki dört ilde bayram serin geçecek

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalacağı, Ramazan Bayramı boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

İç Anadolu'daki dört ilde bayram serin geçecek
20.05.2020 18:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:16

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de, hava sıcaklıklarının 10-15 derece azalacağı, Ramazan Bayramı boyunca mevsim normallerinin altında seyredeceği bildirildi.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemle, hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalmasının beklendiği belirtildi.

Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de etkili olan sıcak hava dalgasının, cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak etkisini kaybedeceği ifade edilen açıklamada, bölgenin, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının bölge genelinde hissedilir derecede azalacağı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava sıcaklıkları, cumartesi gününden itibaren, Ramazan Bayramı boyunca 10-15 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın, yarın güneyli yönlerden, cuma gününden itibaren de kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, yüksek kesimlerde ise fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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