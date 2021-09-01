İç Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek
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İç Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

İç Anadolu'daki 4 ilde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinde, hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalması bekleniyor.

İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde çevrelerinde, hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin 3 ile 6 derece üzerinde seyrettiği bildirildi.

Perşembe gününden itibaren, bölge genelinde hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalacağı vurgulanan açıklamada,"Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıklarının Konya, Karaman Aksaray ve Niğde'de perşembe gününden itibaren hissedilir derecede azalarak, mevsim normallerinin 4 ile 7 derece altına ineceği tahmin ediliyor." ifadesine yer verildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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