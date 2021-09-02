İç Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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İç Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

İç Anadolu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, halen mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bölge genelinde (Konya, Karaman, Aksaray, Niğde) bugünden itibaren hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 4 ila 7 derece altına inmesi öngörülüyor.

Konya'nın kuzeybatı kesimleri dışındaki bölge genelinde havanın yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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