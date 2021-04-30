İç Anadolu'da "tam kapanmayla" sessizlik hakim

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Kırşehir'de Cacabey Meydanı, Terme, Atatürk ve Lise caddeleri ile bağlantılı ana arterlerde yaya ve motorize polis ekipleri devriye gezerek izin belgesi kontrolü yaptı.

Muaf tutulan iş yerlerinin açık olduğu kentte, polis bazı bankaların önünde yoğunluk oluşması üzerine ikazda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız