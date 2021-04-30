İç Anadolu da "tam kapanmayla" sessizlik hakim
Polis ekiplerinin denetimleri Boş sokak ve meydan KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.
Polis ekiplerinin denetimleri
Boş sokak ve meydan KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü. Yağmurlu hava ile beraber araç ve yaya trafiğinin azaldığı kentte polis ekipleri, birçok noktada denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan