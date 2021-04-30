İç Anadolu da "tam kapanmayla" sessizlik hakim
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İç Anadolu da "tam kapanmayla" sessizlik hakim

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Polis ekiplerinin denetimleri Boş sokak ve meydan KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin denetimleri

Boş sokak ve meydan KAYSERİ - Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanmayla" sokaklar sessizliğe büründü. Yağmurlu hava ile beraber araç ve yaya trafiğinin azaldığı kentte polis ekipleri, birçok noktada denetimlerini sürdürdü.

İç Anadolu da 'tam kapanmayla' sessizlik hakim
İç Anadolu da 'tam kapanmayla' sessizlik hakim
İç Anadolu da 'tam kapanmayla' sessizlik hakim
İç Anadolu da 'tam kapanmayla' sessizlik hakim

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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