İç Anadolu'da "tam kapanma" öncesi cadde ve sokaklarda hareketlilik arttı

Cadde ve sokaklarda araç trafiği ve kalabalık NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde halkın kullanım alanlarında yoğunluk oluştu.

Cadde ve sokaklarda araç trafiği ve kalabalık NİĞDE - Niğde'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak "tam kapanma" öncesinde halkın kullanım alanlarında yoğunluk oluştu.

Bu akşam saat 19.00'dan 17 Mayıs saat 05.00'e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi Nevşehir'in cadde ve sokaklarında araç ve insan hareketliliği yaşandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul