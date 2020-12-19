Son dakika... Sokaklar boş kaldı
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Son dakika... Sokaklar boş kaldı

19.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 12:20

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuluyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına genel olarak uyuluyor.

Kırşehir'de kısıtlama ile meydan, cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kentin yoğunluk yaşanan bölgelerinde Ankara, Terme ve Atatürk Caddelerinde insan ve araç yoğunluğu azaldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kırşehir'de vatandaşlar genel olarak uyarak, hassasiyet gösterdikleri gözlendi.

Ankara, Atatürk, Lise ve Terme Caddeleri ile Cacabey Meydanı da en sakin günlerini yaşarken, insan ve araç hareketliliği azaldı.

Bazı vatandaşların ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırın ve marketlerden alışveriş yaptıkları görüldü.

Kentte belediye temizlik görevlilerinin ise çalışmalarını sürdürdü.

Polis ve jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerinde denetim yaptı.

Son dakika... Sokaklar boş kaldı
Son dakika... Sokaklar boş kaldı
Son dakika... Sokaklar boş kaldı
Son dakika... Sokaklar boş kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

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