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İç Anadolu'da soğuk ve sis etkili oldu

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Kızılırmak (Drone) Tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkii (Drone) Kısmen buz tutmuş ırmak İç Anadolu'da soğuk ve sis etkili olduSivas Sivas'ta önceki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı.

KIZILIRMAK, ÇANKIRI (AA) - Kızılırmak (Drone)

Tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkii (Drone)

Kısmen buz tutmuş ırmak

İç Anadolu'da soğuk ve sis etkili oldu

Sivas

Sivas'ta önceki gün etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bıraktı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 20 derece gündüz ise sıfırın altında 13 derece ölçüldüğü kentte soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Soğuk hava nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın tarihi Kesik Köprü ve Karşıyaka mevkisinde bazı kısımları buz tuttu.

İç Anadolu'da soğuk ve sis etkili oldu

İç Anadolu'da soğuk ve sis etkili oldu

İç Anadolu'da soğuk ve sis etkili oldu

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Kızılırmak, İç Anadolu, Karşıyaka, Drone, Güncel, Haber

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