İç Anadolu'da sıcak hava
11.02.2021 14:34 | Son Güncelleme: 11.02.2021 14:39
Sivas'ta mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar park ve bahçelerde zaman geçirdi.
Sivas'ta mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle vatandaşlar park ve bahçelerde zaman geçirdi.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 2 dereceye düştüğü Sivas'ta, gün içerisinde hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı il merkezinin yanı sıra ilçelerde de etkili oldu.
Sivas'ta sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar park ve bahçelerde zaman geçirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer