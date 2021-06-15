İç Anadolu'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı
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İç Anadolu'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

Anadolu Ajansı / Murat Asil - Haberler | Sağlık

Kayseri Devlet Hastanesi önünde aşı için sıra bekleyen vatandaşlar Aşılamadan görüntüler Esnaf Mustafa Topak'ın konuşması Bülent Dilbas'ın konuşması İç Anadolu'da SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı KAYSERİ - Kayseri'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna...

Kayseri Devlet Hastanesi önünde aşı için sıra bekleyen vatandaşlar

Aşılamadan görüntüler

Esnaf Mustafa Topak'ın konuşması

Bülent Dilbas'ın konuşması İç Anadolu'da SGK'ye kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

KAYSERİ - Kayseri'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çalışanlar aşı yaptırmaya başladı.

Kayseri'de randevu alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kayseri Devlet Hastanesindeki aşı polikliniklerinde vatandaşlar aşına yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Buradaki 19 aşı polikliniğine 6'şarlı alınan vatandaşlara aşıları uygulandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen esnaf Mustafa Topak, randevu alabileceğinin açıklandığı gün sırasını aldığını ve bugün de aşısını olduğunu söyledi.

Topak, "Rabbim devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Allah razı olsun, hizmetler güzel. Hemşirelerimiz, doktorlarımız bizimle ilgilendiler. Seri şekilde aşılarımızı oluyoruz. Vatandaşlara duyarlı olmalarını ifade etmek istiyorum, vakitleri geldiğinde gelsinler aşılarını olsunlar." dedi.

Bülent Dilbas da devletin ücretsiz aşı imkanı sağlamasından son derece mutlu olduğu belirterek, "Allah razı olsun, bekletmeden aşımızı olduk. Ücretsiz bir şekilde faydalandık." ifadelerini kullandı.

İç Anadolu'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı
İç Anadolu'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı
İç Anadolu'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı
İç Anadolu'da SGK'ya kayıtlı çalışanların aşılanmasına başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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