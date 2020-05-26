İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son gününde de sokaklar sessiz Kavşak noktalarında, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan polis ekipleri Polislerin kimlik izin belgesi kontrolü yapması Temizlik görevlilerinin çalışması Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması...

Kavşak noktalarında, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan polis ekipleri

Polislerin kimlik izin belgesi kontrolü yapması

Temizlik görevlilerinin çalışması Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.

Kırşehir'in işlek caddeleri olan Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddelerinde, kavşak noktalarında, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yapan polis ekipleri, araçlarda, sokakta bulunan yayalarda kimlik ve izin belgelerini kontrol etti. Jandarma ekipleri ise köy, belde ve diğer kara yollarında uygulama yaptı.

Koronavirüs tedbirlerinin sorunsuz uygulanmasına yönelik mesai yapan güvenlik güçleri, halkın güvenliğinin sağlanması ve suçun önlemesi içinde devriye görevlerini de sürdürdü. Trafik ve asayiş açısından sorun yaşanmaması için gerekli kontrollerini devam ettiren ekipler, uygulamalarda durdurdukları sürücü ve yayaların da bayramlarını kutladılar.

Kırşehir Belediyesinde görevli temizlik görevlileri ise işlek caddelerde ve mahalle aralarında temizlik çalışmalarını sürdürdüler. Çöpleri toplayan, park ve bahçeleri sulayarak, bakımlarını yapan işçiler, sokakları yeni güne hazırladılar.

Kaynak: AA