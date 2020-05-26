İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın son gününde de sokaklar sessiz Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.

Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan Bayramı'nın son gününde de cadde ile sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında bugün saat 24.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla, Sivas'ta Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere birçok noktada güvenlik güçleri denetim yapıyor.

Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaş görüldü. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda tüm araçlarda belge kontrolü gerçekleştiriyor.

Vatandaşların, yürüme mesafesindeki fırınlardan ekmek almalarına müsaade ediliyor.

Niğde

Niğde'de, bayramın son günü işlek cadde ve sokaklar boş kaldı.

Polis ekipleri, Dr. Sami Yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve ana arterlerdeki denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, izin belgesi olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguluyor.

Kayseri

Kayseri'nin normal zamanlarda işlek cadde ve sokakları da sakin.

Cumhuriyet Meydanı ile işlek cadde ve kavşaklarda görevli polis ekipleri, vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti. Ekipler, vatandaşlara kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu.

Kentin önemli yerlerinden Kayseri Kalesi ve Pastırmacılar Çarşısı gibi merkezler boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklardaki denetimlerini sürdürürken, izin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanıyor.

Kırşehir

Kırşehir de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakin bir gün geçiriyor.

Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddeleri ile işlek sokaklar, sessizliğe büründü. Şehrin giriş ve çıkışları, kavşak, cadde ve ara sokaklarda görev alan polis ekipleri, durdurdukları araçlar ile yayaların izin belgelerini kontrol ediyor. Fırınlara ait araçlar da mahalle aralarında ekmek dağıtıyor.

Öte yandan, Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörden sokağa çıkılmaması gerektiği ve ekmek fırınlarının mahallerde dağıtım yapacağına dair uyarıda bulunuyor.

Kaynak: AA