İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz
Niğde'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
25.05.2020 18:35 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:40
Niğde'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA