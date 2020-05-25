İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz Niğde'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

Niğde'de yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Kaynak: AA