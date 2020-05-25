İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz
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İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz

Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İç Anadolu'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde de sokaklar sessiz
25.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 13:29

Sivas, Kırşehir, Kayseri ve Niğde'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının salgınla mücadele kapsamında 81 ilin valiliğine gönderdiği genelge kapsamında 26 Mayıs'a kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde, Sivas'ta Atatürk Caddesi ve İnönü Bulvarı başta olmak üzere kentin birçok noktasında güvenlik güçlerinin aldığı önlem sürüyor. Cadde ve sokaklarda kısıtlamadan muaf olan az sayıda vatandaş görüldü. Polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gördüğü tüm araçlarda belge kontrolü yapıyor.

Kırşehir

Kırşehir de tedbirler kapsamında uygulanan kısıtlama nedeniyle sakin bir gün geçiriyor. Kentin işlek noktaları Terme, Ankara, Lise ve Atatürk caddeleri, sessizliğe büründü. Şehrin giriş ve çıkışları, kavşak, cadde ve ara sokaklarda görev alan polis ekipleri, durdurdukları araç ile yayaların izin belgelerini kontrol ediyor. Fırınlara ait araçlar da mahalle aralarında ekmek dağıtıyor.

Öte yandan Kırşehir Belediyesi, belirli aralıklarla hoparlörlerden sokağa çıkılmaması ve ekmek fırınlarının mahallerde dağıtım yapacağına dair uyarılarda bulunuyor.

Kayseri

Kayseri'de de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının üçüncü gününde işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim. Kentin işlek cadde ve kavşaklarında görevli polis ekipleri, dışarıdaki vatandaşların belge ve kimliklerini kontrol etti, işlerini bitirip kısa sürede evlerine dönmeleri uyarısında bulundu. Cumhuriyet Meydanı, Kayseri Kalesi çevresi ve Pastırmacılar Çarşısı boş kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin ana caddeleri ve sokaklarındaki denetimlerini sürdürürken, izin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanıyor.

Niğde

Niğde'de bayramın ikinci günü işlek cadde ve sokaklar boş kaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Dr. Sami Yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı ve ana arterlerdeki denetimleri devam ediyor. Ekipler, izin belgesi olmadan dışarı çıkanlara cezai işlem uyguluyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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