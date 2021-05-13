İç Anadolu'da Ramazan Bayramı namazı kılındı

Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Yozgat, Sivas, Kayseri, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Nevşehir'de, Ramazan Bayramı namazı camilerde eda edildi.

Yozgat'ta Çapanoğlu Büyük Camii'ne gelen vatandaşlar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bayram namazını sosyal mesafe ve maske kurallarına uyarak yanlarında getirdikleri kendi seccadeleri üzerinde kıldı.

Namaz sonunda İsrail'in Filistinli Müslümanlara yaptığı saldırıların ve koronavirüs salgınının son bulması için dua edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul