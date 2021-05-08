İç Anadolu'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İç Anadolu'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Anadolu Ajansı / Serkan Güner - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri Kırşehir kent merkezi Pazar yerine gelen vatndaşlar Vatandaşların alış veriş yapması Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri

Kırşehir kent merkezi

Pazar yerine gelen vatndaşlar

Vatandaşların alış veriş yapması

Yozgat, Sivas, Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Kayseri ve Kırıkkale'de pazar yerleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak açıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle yaş meyve ve sebze ile fide satışı yapan pazar yerlerinin 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde açılabileceğinin duyurulmasıyla Kırşehir iki mahallede tezgahlar açıldı.

Kırşehir kent merkezinde Kuşdilli ve Aşıkpaşa mahallelerindeki pazarlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında açıldı.

Yaş sebze, meyve ve fide satılan pazar yerlerinde aynı anda en fazla 300 kişinin alışveriş yapmasına izin veriliyor.

Polis ve zabıta ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü pazarlarda, vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarılarında bulunuluyor.

İç Anadolu'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
İç Anadolu'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
İç Anadolu'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
İç Anadolu'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Faik Öztrak Donald Trump Ruhsar Pekcan
Magazin Alişan Ebru Yaşar Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Fatih Terim Burak Yılmaz Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İç Anadolu'da pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.5.2021 16:07:58. #1.16#

title