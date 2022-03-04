İç Anadolu'da okullarda deprem tatbikatı yapıldı

YOZGAT (AA) - İçişleri Bakanlığınca Deprem Haftası kapsamında ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı", Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Kırıkkale'de okullarda yapıldı.

Yozgat'ta Erdoğan Akdağ Fen Lisesi'nde düzenlenen tatbikat öncesi, öğrencilere deprem anında yapılaması gerekenler anlatıldı.

Sirenlerin çalmasıyla tatbikata katılan Yozgat Valisi Ziya Polat da öğrenci ve öğretmenlerle "çök-kapan-tutun" hareketini yaparak 45 saniye bekledi. Sirenlerin susmasıyla okul boşaltıldı.

Tatbikat sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Polat, 1999 depremini yaşamış bir ailenin evladı olduğunu belirterek, "Bundan sonra da haberli ve habersiz tatbikatlar yapacağız." dedi.

Tatbikata katılan öğrencilerden Zehra Feyza Zambak da "Çok gerekli bir eğitim. Olası bir deremde ne yapacağımızı öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Elif Selenay Mermertaş ise "Biz daha önce bu eğitimleri almıştık, bunun pratiğini yapmak daha iyi oldu. Öğrendiklerimiz gerçek bir deprem anında bizim için faydalı olacak." ifadelerini kullandı.

Tatbikata, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Halil İbrahim İbiş, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Tatbikat sonunda Yozgat Kızılay Şubesi ekiplerince öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi.

Kırşehir

Kırşehir'deki tatbikat merkez Fatımatüz Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem sirenlerinin çalmasıyla AFAD ekipleri, öğrencileri güvenli şekilde okul bahçesine çıkardı.

Vali İbrahim Akın, tatbikat sonrası yaptığı açıklamada, depremin afete dönüşmemesi için ciddi çalışma yürütüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"2021 İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. Biz de bu çerçevede geçen yıl 200 bine yakın vatandaşımıza afetlerde özellikle deprem esnasında nasıl hareket etmeleri gerektiği yönünde eğitimler vermiştik. Bu yıl ise geçen yıl öğrendiklerimizi pratiğe dökmek anlamında tatbikat yılı ilan edildi. Bu tatbikatta öğrencilerimize bir deprem anında nasıl hareket etmeleri gerektiğini uygulamalı gösterdik. Güvenli bir şekilde okuldan tahliyelerini sağladık."

Tatbikata İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadık Gülecen, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kayseri

Kayseri'de Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikata 690 öğrenci, 52 öğretmen katıldı.

Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik'in de izlediği tatbikatta öğrenciler, deprem sürerken sıraların yanında cenin pozisyonunda bekledi, daha sonra başlarının üstlerine kitap koyup okulun bahçesine çıktı.

Bu sırada AFAD ve 112 ekipleri de hazır bekletildi.

Tatbikatın ardından konuşan Vali Günaydın, geçen yıl 876 bin kişiye afet eğitimi verildiğini, bu eğitimlerde bir afet sırasında nasıl davranılması gerektiğinin anlatıldığını söyledi.

Öğrencilerin deprem konusunda eğitimli olmasının önemine dikkati çeken Günaydın, "Öğrencilerin eğitim alması ailelerin de eğitim alması anlamına geliyor." dedi.

Kent genelinde 1067 okulda, 307 bin 949 öğrenci, 20 bin 519 öğretmen ile 2 bin 71 personelin katılımıyla benzer tatbikat yapıldı.

Nevşehir

Nevşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tatbikat düzenlendi.

Senaryoya göre, il merkezinde 6 büyüklüğünde 15 saniye süren deprem meydana geldi.

Depreme sınıfta yakalanan öğrenciler ve protokol üyeleri, ilk sireninin çalmasıyla "çök-kapan-tutun" pozisyonunu aldı.

Yaklaşık 2 dakika sonra çalan tahliye sireniyle okulda bulunan öğrenciler, öğretmenler ve protokol üyeleri bina dışına tahliye edildi. Depremzedelere, açık alanda kurulan çadırlarda yiyecek ve içecek dağıtıldı.

Tatbikata AFAD'ın yanı sıra itfaiye, emniyet, sağlık ekipleri ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma birim sorumluları katıldı.

Vali İnci Sezer Becel, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, depremin değil hataların öldürdüğünü belirterek, "Ülke olarak çok büyük depremler yaşadık. Bu depremlerin her birinde canlarımızı yitiriyoruz. Nevşehir bölge olarak deprem açısından diğer illere göre daha şanslı olmasına rağmen ülkemizin birçok bölgesinde farklı afetlere maruz kalıyoruz. Bizler depreme nerede maruz kalacağımızı bilmiyoruz. Basit kuralları bilmek hayat kurtarıyor." diye konuştu.

Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki tatbikatta da ikaz sirenlerinin ardından öğrenciler sınıflarından ayrılarak okul bahçesindeki güvenli alanda toplandı.

Okul idarecileri ve öğretmenler, tahliye sırasında öğrencilere depremden korunmak için doğru hareket ve davranışlar konusunda uyarıda bulundu.

Niğde

Niğde'de 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta, siren çalınmasının ardından öğrenciler, bahçedeki toplanma alanında bir araya geldi. Bazı hafif yaralı öğrenciler ve öğretmenler, arkadaşlarının yardımıyla okul binasından çıkarıldı.

İhbar üzerine AFAD, UMKE, sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Türk Kızılayı ekipleri okula geldi.

Binada enkaz altında kalan yaralılar, ekipler tarafından kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Bu arada, dışarıda arkadaşların kurtarılması bekleyen ve taşkınlık çıkaran öğrenciler, güvenlik güçleri tarafından sakinleştirildi.

Tatbikatı izleyen Vali Yılmaz Şimşek, gazetecilere, "Ekiplerimiz, güzel koordine oldu, gerçeği aratmayan bir tatbikat yapıldı. Amacımız, vatandaşlarımızı depreme karşı bilinçlendirmek, afetlere karşı daha dirençli toplum oluşturmak. Bu gün de burada kurumlarımızın uyumlu çalışmasında sorun yaşanmadı. Tatbikatta görev alan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah afetlerden bizleri esirgesin." dedi.

Vali Şimşek, konuşmasının ardından AFAD, UMKE ve itfaiyenin açtığı stantları gezdi, Türk Kızılayı tarafından katılımcılara çorba ikram edildi.

Sivas

Sivas'ta, Halis Gülle Anadolu Lisesi'nde düzenlenen tatbikatta, olası deprem anında öğrencilerin tahliyesi gerçekleştirildi.

Senaryo gereği Sivas Valisi Salih Ayhan ile Belediye Başkan Vekili Turan Topgül de okulda depreme yakalandı.

Ayhan, tatbikatın ardından görev alan kurtarma ekiplerine teşekkür ederek, 2021'de il genelinde 504 bin 674 kişiye deprem farkındalık eğitimi verildiğini söyledi.

Deprem tatbikatının bugün ülke genelinde düzenlendiğini vurgulayan Ayhan, "625 okulumuzda 115 bin 869 öğrencimiz ve 9 bin 640 öğretmenimizle eş zamanlı tatbikat gerçekleştirdik." dedi.

Tatbikatta ve çadır kurma yarışında başarılı olan ekipleri de tebrik eden Ayhan, "İlimizde AFAD İl Müdürlüğümüz ve Milli Eğitim Müdürlüğümüz organizesinde yapılan tatbikatta emeği geçenleri kutluyorum. Allah, kimseye doğal afet yaşatmasın ama hazırlıklı da olmalıyız." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki tatbikata, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekiler de katıldı.

Tatbikat öncesi okullarla görüntülü konuşan Tekbıyıkoğlu, daha sonra sirenin çalmasıyla öğrencilerle "çök-kapan-tutun" taktiğini uyguladı, ardından okuldakiler tahliye edildi.

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere, AFAD'ın kullandığı ekipmanlar tanıtıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, tatbikatın ardından gazetecilere, Kırıkkale'de 261 okulda yaklaşık 50 bin öğrenci ve 4 bin 800 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildiğini söyledi.