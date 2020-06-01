İç Anadolu'da normalleşme süreci başladı Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Sivas, Kırıkkale, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanıma kapatılan birçok iş yeri ve mekan, normalleşme süreciyle yeniden açıldı.

Yozgat'ta koronavirüs nedeniyle pandemi hastanesi olarak hizmet veren Yozgat Şehir Hastanesi, uzun aradan sonra normal hasta kabulüne başladı.

Kent merkezinde ise çay ocakları, kahvehaneler ve lokanta gibi işletmeler de kapılarını müşterilerine açtı.

Çay ocağı işleten Yakup Başol, tekrar işe başlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İş yerleri kapalı olduğu için büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Başol, "Bugün iş yerimizi açtık. Çok mutluyuz. İnşallah, koronavirüs bir an önce tamamen yok olur da herkes normal hayatına döner." dedi.

Kaynak: AA