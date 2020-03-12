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Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Kültür Sanat

İç Anadolu'da kültür sanat

Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.

12.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:16
İç Anadolu'da kültür sanat

Nevşehir, Sivas, Kırşehir ve Kayseri'de kültür sanat etkinlikleri devam ediyor.


Nevşehir Belediyesi Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde 14 Mart Cumartesi saat 13.30'da çocuklara yönelik programda, "Nasreddin Hoca Gide Gide" adlı oyun sahnelenecek.


Nevşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde, Mehmet Esatoğlu'nun yazıp oynadığı, Hamit Demir'in yönettiği çocuk tiyatro oyunu, minik tiyatroseverlerle buluşacak.


Nasrettin Hoca hikayelerine farklı bakış açısı getiren ve yaratıcı drama tekniklerinin kullanıldığı oyunda Mehmet Esatoğlu, Hale Üstün, Hamit Demir, Oğuz Kaan Özgen ve Abdullah Uysal rol alıyor.


Aynı gün ve yerde, saat 19.30'da ise İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin canlandırıldığı "Yarından da yakın" adlı tiyatro oyunu sahneye taşınacak.

Behruz Firuzment'in kaleme aldığı ve Hakan Güneri'nin yönetmenliğini üstlendiği oyunda başlıca rolleri Hakan Güneri, Serdar Dinçel, Behruz Firuzment, Hale Üstün, Faruk Alamemet, İlker Düzen ve Ali Berk Yaman paylaşıyor.


Oyun için sınırlı sayıda hazırlanan biletler, Nevşehir Belediyesi Kentli Servisinden temin edilebiliyor.


Sivas

Sivas Devlet Tiyatrosu, "Düş Yakamdan" komedi oyununu seyircilerle buluşturacak.

Mustafa Arıkoğlu'nun yazdığı, Nesimi Kaygusuz'un yönettiği oyunda, zengin ama mutsuz bir çiftin yolunda gitmeyen evliliklerini kurtarmak için tatile giderken bindikleri uçağın düşmesi sonucu ıssız bir adada mahsur kalmaları anlatılıyor.

Çiftin, bir yandan hayatta kalmanın çarelerini ararken diğer yandan da evliliklerini sorgulamak ve birbirini tanımak için bolca vakit bulmaları konu edilen oyunda, kalabalıkların arasında ıssızlaşan insanlar ve aynı evde yaşarken yabancılaşan aileler anlatılıyor.

Oyunda Filiz Uysal, Can Atak ve Ufuk Bostancı rol alıyor.

Oyun, Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 19.30'da, 14 Mart Cumartesi 14.00 ve 19.30'da izlenebilecek.

Kırşehir

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde 17 Mart Salı günü saat 19.00'da "Seni Unutmak İstemedim ki" adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Kayra Şenocak'ın yazıp yönettiği oyun izleyicisine duygulu ve eğlenceli anlatımla uzun ömürlü bir evliliğin tarifini sunuyor.

Öte yandan, Neşet Ertaş Kültür Merkezinde, yarın saat 14.00'te Üniversite Öğrenci Grubunca Otizm Farkındalık ve Piyano Dinletisi, 16 Mart Pazartesi saat 19.00'da Kırşehir Belediyesi tarafından Türkülerle Çanakkale Konseri gerçekleştirilecek.

Kayseri

Kayseri Devlet Tiyatrosunun sahnesi, yarın "Fehim Paşa Konağı" adlı tiyatro oyunu ile açılacak.

Büyükşehir Belediyesinden alınarak Devlet Tiyatrosuna çevrilen sahne 13,14 ve 15 Mart'ta aynı oyunu izleyiciyle buluşturacak.

Konya Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan oyun, yarın saat 20.00'de, 14 Mart'ta 14.00 ve 20.00'de, 15 Mart'ta ise 14.00'te izlenebilecek.

Turgut Özakman'ın yazdığı oyun, 2 perdeden oluşuyor.

14 Mart'ta ayrıca "Baby Shark Müzikali" çocuklarla buluşacak. Kadir Has Gösteri ve Kongre Merkezi'ndeki oyun saat 13.00 ve 15.00'te izlenebilecek.

Sanatçı Emre Aydın, 17 Mart'ta Kayseri'de konser verecek. Gültepe Kültür Merkezi'ndeki konser saat 20.00'de başlayacak.

Ünlü oyuncuların rol aldığı "Seni Unutmak İstemedim ki" adlı tiyatro oyunu da 18 Mart'ta, saat 20.00'de Kadir Has Gösteri ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA

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Manşet

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