İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kent merkezinde yürüyen yayalar

Kayseri

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 196,07 vaka sayısının görüldüğü Kayseri'de denetimler sürüyor.

Polis ve zabıta ekipleri, yeme-içme mekanları başta olmak üzere halkın yoğun olduğu yerlerde maske ve mesafe denetimi yaparak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin