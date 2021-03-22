İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
22.03.2021 17:26 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:33
Kent merkezinde yürüyen yayalar Kayseri Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 196,07 vaka sayısının görüldüğü Kayseri'de denetimler sürüyor.
Kent merkezinde yürüyen yayalar
Kayseri
Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 sayılarında 100 binde 196,07 vaka sayısının görüldüğü Kayseri'de denetimler sürüyor.
Polis ve zabıta ekipleri, yeme-içme mekanları başta olmak üzere halkın yoğun olduğu yerlerde maske ve mesafe denetimi yaparak vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin