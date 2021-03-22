İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
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İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

22.03.2021 16:29 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:42

Yozgat kent merkezinden görüntü Cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu Emniyet ekiplerinin HES kodu sorgulaması yapması Erol Demirtürk ile röportaj Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bin kişide...

Yozgat kent merkezinden görüntü

Cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu

Emniyet ekiplerinin HES kodu sorgulaması yapması

Erol Demirtürk ile röportaj Sağlık Bakanlığının açıkladığı 13-19 Mart'ı kapsayan verilere göre, Yozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 100 bin kişide 46,05'ten 92,82'ye yükseldi.

Sarı bölgeden, turuncu bölgeye geçen kentte, cadde ve sokaklar ile banka önlerinde insan yoğunluğu sürüyor.

Yozgat Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetlemelerini sürdürürken, cadde ve sokaklarda emniyet ekipleri maske, mesafe ve HES kodu sorgulaması yapıyor.

Vatandaşlardan Erol Demirtürk, uygulamaların önemli olduğunu, bunun yanında vatandaşların da kurallara uyması gerektiğini söyledi.

İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı
İç Anadolu'da Kovid-19 denetimi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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