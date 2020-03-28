İç Anadolu'da koronavirüs tedbirleri Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler sürdürülüyor.

Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kayseri, Kırıkkale, Niğde ve Kırşehir'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler sürdürülüyor.

Kırşehir

Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüs seferlerinin sınırlandırılmasıyla ilgili tedbir alındı.

Terminalin bağlı olduğu Kırşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü Sefer Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun alacağı karar doğrultusunda çalışma yürüteceklerini söyledi.

Kurulun belirleyeceği bir ekibin otogardaki seferleri denetleyeceğini anlatan Çelik, sabahtan bu yana terminale herhangi otobüs giriş çıkışı olmadığını kaydetti.

Kaynak: AA