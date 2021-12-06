İç Anadolu'da Konya ve Karaman için "çok kuvvetli sağanak yağış" uyarısı

KARAMAN (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nde Konya ve Karaman için kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Konya ile Karaman'ın Beyşehir, Derebucak, Ahırlı, Yalıhüyük, Seydişehir, Bozkır, Hadim, Taşkent, Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 08 Aralık 2021 Çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklendiği bildirildi.

AA / Serhat Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet