İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için don uyarısı - Haberler
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İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için don uyarısı

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için don uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için don uyarısı yapıldı.

AKSARAY (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yağışlı ve bulutlu hava şartlarının bölgeyi terk etmesiyle, sıcaklıkların düşmesi sonucunda Konya, Karaman, Aksaray, Niğde'de gece ve sabah saatlerinde don görüleceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bu gece yarısından sonra etkili olması beklenen donun, cuma sabahına kadar sürebileceği, zirai faaliyetlerin devam ettiği bölgelerde çiftçilerden ve ilgililerden dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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