İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı - Haberler
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İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı

AA / Taner Aydın - Haberler | Güncel
İç Anadolu'da Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde için fırtına uyarısı

İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın fırtına bekleniyor.

AKSARAY (AA) - İç Anadolu Bölgesi'nde Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de yarın fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, bölge genelinde yarın kuzeyden saatte 70-90 kilometre hızında fırtına ve kuvvetli fırtına olarak, yüksek kesimlerde ise saatte 90-100 kilometre hızında eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Fırtına nedeniyle çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Taner Aydın - Son Dakika Haberleri
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