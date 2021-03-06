İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor

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Sivas'ta meydanlardaki hareketlilik (drone çekimi) Caddelerde yürüyen insanlar Sokaklarda gezen insanlar Alılveriş yapan insanlar - SivasKovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta da vatandaşlar uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı.

Sivas'ta meydanlardaki hareketlilik (drone çekimi)

Caddelerde yürüyen insanlar

Sokaklarda gezen insanlar

Alılveriş yapan insanlar - Sivas

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre orta riskli iller arasında yer alan Sivas'ta da vatandaşlar uzun bir aradan sonra cumartesi günü sokağa çıktı.

Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu tarihi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kentin işlek caddelerinde hareketlilik yaşandı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında girilen yeni kontrollü normalleşme sürecini aileleriyle gezerek ve alışveriş yaparak değerlendirenlerin birçoğunun açık alanlarda da maske kuralına uyduğu görüldü.

Öte yandan Sivas Valisi Salih Ayhan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Sivas'ta "Dinamik Denetim Modeli" kapsamında yürütülen çalışmalarda, sadece bir günde 1883 işletme-iş yeri, 1317 yeme-içme mekanı, 42 otel-konaklama tesisi, 524 toplu ulaşım aracı ve 3 bin 417 kişinin denetlendiğini, 5 işletmeye kural ihlali sebebiyle ceza uygulandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya