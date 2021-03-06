İç Anadolu'da kısıtlamanın olmadığı ilk cumartesi cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor.
Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Sivas, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede kontrollü normalleşme sürecinin başlamasıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ilk cumartesi, cadde ve meydanlarda hareketlilik yaşanıyor.
Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre yüksek riskli iller arasında yer alan Kayseri'de, cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla cadde ve sokaklarda hareketlilik arttı.
Çay bahçeleri ve parklarda çocuklar oyun oynarken, vatandaşlar ise güneşli havanın keyfinin çıkarttı.
Öte yandan trafikte yoğunluğun gözlemlendiği kentte, polis ekipleri denetimlerini sürdürdü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner