İç Anadolu'da "kış" güzel görüntüler oluşturdu
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İç Anadolu'da "kış" güzel görüntüler oluşturdu

17.02.2021 11:17 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:22

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan karın ardından kent merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan karın ardından kent merkezleri beyaz örtüyle kaplandı.

Etkili olan kar yağışı Kayseri'de yaşamı olumsuz etkilerken güzel görüntüler de oluşturuyor.

Beyaza bürünen parklar, camiler, tarihi mekanlar adeta beyaz gelinliklerini giyerken vatandaşlarda karlı yolda yürürken zorlandı.

Belediye ekipleri de karla kaplı yollarda temizleme çalışması yaptı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şoförler ise araçlarını kontrol etmekte zorlandı.

Öte yandan kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye, Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'te ise 1 metreye ulaştı.

Erciyes AŞ yetkililerinden alınan bilgiye göre, dün geceden beri aralıklarla devam eden yağış sonrası 2 bin 200 rakımda Tekir bölgesindeki kayak pistlerinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Yüksek kesimlerdi ise kar kalınlığı 2 metreyi geçti.

Yoğun kar nedeniyle pistlerin kapanmaması için kar ezme aracı sürekli çalışıyor..

İç Anadolu'da 'kış' güzel görüntüler oluşturdu
İç Anadolu'da 'kış' güzel görüntüler oluşturdu
İç Anadolu'da 'kış' güzel görüntüler oluşturdu
İç Anadolu'da 'kış' güzel görüntüler oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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