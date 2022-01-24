İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

NİĞDE (AA) - Niğde'de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Belediye ekipleri, kent merkezinde ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışma yaptı.

Sabah dükkanını açan esnaf ise iş yerinin önünde biriken karları temizledi.

Öte yandan Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar kara yolları ile 5 köy yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yolları açma çalışması devam ediyor.