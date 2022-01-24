İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

AA / Abdullah Özkul - Haberler | Güncel

Niğde'de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

NİĞDE (AA) - Niğde'de etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü. Belediye ekipleri, kent merkezinde ana arterlerde kar temizleme ve tuzlama çalışma yaptı.

Sabah dükkanını açan esnaf ise iş yerinin önünde biriken karları temizledi.

Öte yandan Niğde-Çiftlik, Çiftlik-Altunhisar kara yolları ile 5 köy yolu yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Ekiplerin yolları açma çalışması devam ediyor.

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Niğde, kar, Güncel, Haber

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