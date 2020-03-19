İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
Kırıkkale, Nevşehir, Niğde, Güncel

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

19.03.2020 11:56 | Son Güncelleme: 19.03.2020 12:02
İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor

Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Kırıkkale'de dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı.

Kar yağışının ardından merkezde araçlar, park ve bahçeler beyaza büründü.

Keskin ilçesinde de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı ilçede, vatandaşlar sabah işe gitmek için evden çıktıklarında bir süre araçlarını temizlemek için uğraş verdi.

Bahşılı ilçesi de kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Niğde

Niğde Belediyesi, dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle ana arterlerde ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Niğde-Çiftlik kara yolunun bazı bölümlerinde ise kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 64. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda sıkıntı yaşanan yerlerde temizlik çalışması yürütüyor.

Yozgat

Yozgat'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yollarda buzlanma oluşurken, belediye ve kara yolları ekipleri kar kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Nevşehir

Nevşehir'de önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü il genelinde, Nevşehir Belediyesi, Karayolları 67. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekipleri don ve buzlanmaya karşı yollarda kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı bölgede, yağışın yarın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kayseri

Kayseri'de dün başlayan kar yağışının ardından şehir merkezi beyaza büründü. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 4 derece ölçüldüğü kentte yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Olumsuz hava şartları nedeniyle belediye ekipleri, yollarda tuzlama ve kar temizleme çalışması yaptı.

Şehir merkezi ve ilçeler beyaz örtüsüyle güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı Haberler
Virüs belirtileri olan vatandaş herkesin yapması gereken hareketi yaptı
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı Haberler
Koronavirüs testi yapılan Ender Saraç, karantina altına alındı
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu Haberler
Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var Haberler
Koronavirüs sonrası araç sahipleri soluğu orada aldı! Yüzde 30 artış var
Komşuda koronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada Haberler
Komşuda koronavirüs orduya sıçradı! Askerler karantinada
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti Haberler
Kahvehaneye koronavirüs baskını! Vatandaşın savunması pes dedirtti
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği, AVM'lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararı aldı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Son Dakika: Erdoğan: Halkbank'a olan kredi borçlarını, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak erteleyeceğiz
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Londra'da yaşayan Esra Akkaya, son uçakla Türkiye'ye döndü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri 'histeri ve kuruntu' olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca...
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Beş büyük ligin, koronavirüs nedeniyle maddi kaybı 4 milyar euroya ulaştı
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Denizlispor Sportif Direktörü Burak Özsaraç: Futbolcular maça çıkmak istemiyor
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Keşanlı taksiciler, hastane ya da eczaneye giden yaşlılardan 10 lira ücret alacak
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Koronavirüs sebebiyle evlerine stok yapan vatandaşlar, derin dondurucu satışlarını artırdı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Adana'da vatandaşlara asılsız koronavirüs mesajı gönderen memur tutuklandı
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Ceferin son noktayı koydu: Ligler iptal edilip, Liverpool şampiyon sayılmayacak
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Dolar 19 ay sonra 6,50'nin üzerine çıktı! İşte son durum
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
ABD, koronavirüs nedeniyle Türkiye'deki konsolosluk işlemlerini durdurdu
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
İzmirli tasarımcı, gelinliklere maskeli koronavirüs önlemi aldı
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
GSM operatörlerinden ortak koronavirüs açıklaması: İşlemlerinizi mobil uygulamalardan yapın
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın 'koronavirüsten öldüğü' iddialarını yalanladı
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Bilim insanlarına göre koronavirüs insan yapımı değil
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Fahrettin Altun İçişleri Bakanı
Magazin Tom Hanks Şeyma Subaşı Serra Yılmaz Mustafa Sandal
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla Türk Mart Kadın Futbol
Şu an buradasınız: İç Anadolu'da kar yağışı etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 12:38:15. #1.14#
title