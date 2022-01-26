İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu
Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yollarda biriken karı temizlemesi Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler Hüdavent Hatun Türbesi'nden görüntüler Şadırvan Parkı'ndan kar görüntüleri Belediye ekiplerinin kaldırımda kar temizleme çalışması yapması NİĞDE - Niğde'de dün akşam saatlerinde...
NİĞDE (AA) - Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yollarda biriken karı temizlemesi
Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler
Hüdavent Hatun Türbesi'nden görüntüler
Şadırvan Parkı'ndan kar görüntüleri
Belediye ekiplerinin kaldırımda kar temizleme çalışması yapması
NİĞDE - Niğde'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kent beyaza büründü.