İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu - Haberler
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İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yollarda biriken karı temizlemesi Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler Hüdavent Hatun Türbesi'nden görüntüler Şadırvan Parkı'ndan kar görüntüleri Belediye ekiplerinin kaldırımda kar temizleme çalışması yapması NİĞDE - Niğde'de dün akşam saatlerinde...

NİĞDE (AA) - Belediye ekiplerinin iş makineleriyle yollarda biriken karı temizlemesi

Cumhuriyet Meydanı'ndan görüntüler

Hüdavent Hatun Türbesi'nden görüntüler

Şadırvan Parkı'ndan kar görüntüleri

Belediye ekiplerinin kaldırımda kar temizleme çalışması yapması

NİĞDE - Niğde'de dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından kent beyaza büründü.

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

İç Anadolu'da kar yağışı etkili oldu

AA / Abdullah Özkul - Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Meydanı, Niğde, kar, Güncel, Haber

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