İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Kayseri, Nevşehir, Yozgat, Kırşehir ve Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşanıyor.

Yozgat'ta normalleşme kapsamında kahvehanelerde oyunların serbest bırakılması, işletmecileri sevindirdi. Yozgat Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, Kovid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalarda büyük sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Coşgun, yaklaşık 16 ay süren kısıtlamaların ardından başlayan normalleşmeyle mutlu olduklarını belirterek, "İşlerimizin başında olmamız, bacamızın yeniden tütmesi bizleri mutlu etti. İl merkezimizde 113 çay ocağı ve kahvehane işletmemiz var. Bunların tamamı faaliyete başladı. Özellikle kahvehanelerde oyunların serbest bırakılması, işletmecilerimiz açısından çok iyi oldu. Meslektaşlarımız bugünden itibaren evlerine ekmek götürebilmenin mutluğunu yaşayacak. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu
İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu
Magazin Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Arda Turan Burak Elmas Aziz Yıldırım Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin üçüncü etabının başlamasıyla cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 17:12:54. #1.16#

title