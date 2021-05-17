İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı
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İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı

Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle araç ve yaya hareketliliği arttı.

Nevşehir, Yozgat, Niğde, Sivas, Kayseri, Kırıkkale ve Kırşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle araç ve yaya hareketliliği arttı.

Ülke genelinde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması, 05.00 itibarıyla sona erdi.

Kayseri

Kayseri'de, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma döneminin sona ermesi ve kademeli normalleşme döneminin başlamasıyla yoğunluk arttı.

17 gün süren kapanmanın ardından işlerine gitmek isteyen vatandaşlar, özellikle cadde, meydan ve tarihi çarşılar ile toplu taşıma araçları ve duraklarda tam kapanma dönemine oranla kalabalık oluşturdu.

HES kodu ve ateş ölçümü yapılarak girişlerin yapıldığı alışveriş merkezlerinde ise açılış saatinde yoğunluk yaşandığı görüldü.

Kuyumcu Ali Kocabey, AA muhabirine, 17 günün ardından iş yerlerini temizleyerek açtıklarını söyledi.

İnsanların evde sıkıldıklarını ve ihtiyaçları olduğunu belirten Kocabey, "Biz de onlara hizmet etmek için geldik. Eksikliklerimiz var, giderlerimiz var. İnşallah bu salgını def edip, güzel günlere gideceğiz." diye konuştu.

İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı
İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı
İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı
İç Anadolu'da kademeli normalleşmenin başlamasıyla yoğunluk arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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