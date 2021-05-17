Kademeli normalleşmeyle yoğunluk arttı
Kent merkezindeki hareketlilik Yaya ve araç yoğunluğu Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle araç ve yaya hareketliliği arttı.
Kent merkezindeki hareketlilik
Yaya ve araç yoğunluğu Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminin sona ermesiyle araç ve yaya hareketliliği arttı.
Ülke genelinde, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma uygulaması, 05.00 itibarıyla sona erdi.
Malatya'da da cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Kentte özellikle bankaların önlerinde yoğunluk oluştu.
Emniyet ekipleri ise yoğunluğun yaşandığı alanlarda vatandaşlara sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız