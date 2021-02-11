İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
Parkta oynayan çocuklar Banklarda oturup sohbet eden vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda oturan ve gezen vatandaşlar Vatandaşlarla röportaj YOZGAT - Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Yozgat'ta, şubat ayında adeta ilkbahardan kalma günde hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü,...
Parkta oynayan çocuklar
Banklarda oturup sohbet eden vatandaşlar
Cumhuriyet Meydanı'nda oturan ve gezen vatandaşlar
Vatandaşlarla röportaj YOZGAT - Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Yozgat'ta, şubat ayında adeta ilkbahardan kalma günde hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü, vatandaşlar parklara akın etti.
Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul