İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
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İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti

11.02.2021 16:52 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:57

Parkta oynayan çocuklar Banklarda oturup sohbet eden vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda oturan ve gezen vatandaşlar Vatandaşlarla röportaj YOZGAT - Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Yozgat'ta, şubat ayında adeta ilkbahardan kalma günde hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü,...

Parkta oynayan çocuklar

Banklarda oturup sohbet eden vatandaşlar

Cumhuriyet Meydanı'nda oturan ve gezen vatandaşlar

Vatandaşlarla röportaj YOZGAT - Son yılların en kurak kış mevsiminin yaşandığı Yozgat'ta, şubat ayında adeta ilkbahardan kalma günde hava sıcaklığı 13 derece ölçüldü, vatandaşlar parklara akın etti.

Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşlar güneşin tadını çıkardı.

İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti
İç Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyretti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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