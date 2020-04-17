İç Anadolu'da "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.
17.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:25
Kayseri, Sivas, Nevşehir, Yozgat, Niğde, Kırıkkale ve Kırşehir'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlar "evde kal" çağrısına büyük oranda uydu.
Kayseri'de koronaviris tedbirleri öncesinde Cumhuriyet Meydanı, Millet Caddesi, Sivas Caddesi, İnönü Bulvarı ve Mimarsinan Parkı gibi yoğunluk yaşanan alanların kısmen sakin olduğu görüldü. Kentte, vatandaşlar, zaruri ihtiyaçlar dışında evde kalmayı tercih etti.
Kaynak: AA