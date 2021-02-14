İç Anadolu'da çiçekçiler "14 Şubat Sevgililer Günü"nde yoğun mesai harcıyor

Terme Caddesi'nde çiçekçilik yapan Serkan Erel, "Pandemi nedeniyle işlerde ciddi bir düşüş olmuştu, tüm esnaf gibi biz de etkilendik.

Terme Caddesi'nde çiçekçilik yapan Serkan Erel, "Pandemi nedeniyle işlerde ciddi bir düşüş olmuştu, tüm esnaf gibi biz de etkilendik. 14 Şubat için nasıl yapacağız diye düşünüyorduk ama İçişleri Bakanlığının bizlere getirdiği muafiyet çok iyi oldu." dedi.

İşlerin iyi olduğunu belirten Erel, "Dünden beri bazen vatandaş gelip alıyor bazen de biz personellerle birlikte çiçekleri adreslerine götürüyoruz. Yoğunluk var, bu fırsatı iyi değerlendirmek için de fiyatlarda indirim yaptık, hem daha uygun hem de daha hızlı şekilde en güzel ürünleri siparişleri ulaştırmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner