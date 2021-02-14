İç Anadolu'da çiçekçiler "14 Şubat Sevgililer Günü"nde yoğun mesai harcıyor
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İç Anadolu'da çiçekçiler "14 Şubat Sevgililer Günü"nde yoğun mesai harcıyor

14.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:44

Kayseri'de yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerden görüntüler Çiçek almaya gelenler Çiçekçinin aranjman hazırlaması Hazırlanan aranjmanlardan görüntü Polisin denetimde bulunması Çiçekçiler Oktay Açıkgöz ile röportaj Çiçekçi Gökhan Aygül ile röportajrı İç Anadolu'da çiçekçiler "14 Şubat...

Kayseri'de yoğunluğun yaşandığı çiçekçilerden görüntüler

Çiçek almaya gelenler

Çiçekçinin aranjman hazırlaması

Hazırlanan aranjmanlardan görüntü

Polisin denetimde bulunması

Çiçekçiler Oktay Açıkgöz ile röportaj

Çiçekçi Gökhan Aygül ile röportajrı İç Anadolu'da çiçekçiler "14 Şubat Sevgililer Günü"nde yoğun mesai harcıyor

KAYSERİ (AA) Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan çiçekçilerde, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Kayseri'de ağırlıklı olarak sosyal medya ve telefon üzerinden aldıkları siparişleri kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayan müşterilerine ulaştırmak isteyen çiçekçiler, yoğun tempoyla çalışıyor.

Çiçekçi Oktay Açıkgöz, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıldır bu sektörde çalıştığını ancak son bir yılın farklı geçtiğini dile getirdi.

Sevgililer Günü dolayısıyla işlerde önceki günlere göre yoğunluk yaşandığını belirten Açıkgöz, "Geçmiş yıllara göre satışlarda düşüş var ama çok şükür yine de hareketli geçiyor. Bir sıkıntımız yok, çiçeklerimizi hazırlamaya çalışıyoruz. Gece 24.00'e kadar evlere servis şeklinde hizmet verebiliyoruz. Mağazaların, alışveriş merkezlerinin, hediyelik eşya dükkanlarının kapalı olması da bizim işlerimizi olumlu yönde etkiledi." dedi.

İç Anadolu'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor
İç Anadolu'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor
İç Anadolu'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor
İç Anadolu'da çiçekçiler '14 Şubat Sevgililer Günü'nde yoğun mesai harcıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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