İç Anadolu'da çiçekçiler "14 Şubat Sevgililer Günü"nde yoğun mesai harcıyor

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Niğde'de çiçekçiler, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle gelen siparişleri evlere servis ediyor.

Çiçekçi Hayati Oğuz, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde en çok gül ve orkidenin tercih edildiğini dile getirerek, "Pandemi dolayısıyla yürüme mesafesinde olanlar gelip çiçek alabiliyor. Uzak mesafelere biz paket servis olarak çiçeklerini götürüyoruz." diye konuştu.

Çiçek işletmecisi Ali Aybar ise fiyatların geçen yıla nazaran fazla değişmediğine dikkati çekerek, "Gül 14, orkide tek dallısı 100 ve buketlerin en küçüklerini 50 liradan satıyoruz. Bugün en çok rağbeti gül görmektedir." ifadelerini kullan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamza Tav