Cadde ve sokaklarda "yılbaşı" yoğunluğu
AA / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel
Cadde ve sokaklardaki kalabalık Kuruyemişçiler ve pazar alanlarındaki yoğunluk Milli Piyango bileti almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk SİVAS - Yılbaşı alışverişi nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
KAYSERİ (AA) - Cadde ve sokaklardaki kalabalık
Kuruyemişçiler ve pazar alanlarındaki yoğunluk
Milli Piyango bileti almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk SİVAS - Yılbaşı alışverişi nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.
Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve meydanlarda vatandaşların alışveriş telaşı dikkat çekti.
2022'ye saatler kala özellikle kuruyemiş dükkanları, pazar ve Milli Piyango satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.