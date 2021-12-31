Cadde ve sokaklarda "yılbaşı" yoğunluğu

KAYSERİ (AA) - Cadde ve sokaklardaki kalabalık

Kuruyemişçiler ve pazar alanlarındaki yoğunluk

Milli Piyango bileti almak isteyenlerin oluşturduğu kuyruk SİVAS - Yılbaşı alışverişi nedeniyle cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu.

Sivas'ta Cumhuriyet Meydanı ve Atatürk Caddesi başta olmak üzere işlek cadde, sokak ve meydanlarda vatandaşların alışveriş telaşı dikkat çekti.

2022'ye saatler kala özellikle kuruyemiş dükkanları, pazar ve Milli Piyango satış noktalarında uzun kuyruklar oluştu.