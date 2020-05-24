İç Anadolu'da cadde ve sokaklar bayramın ilk günü sessiz kaldı Kırşehir kent merkezinden görüntüler Polis ekiplerinin kotrolleri Kırşehir'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde işlek cadde ve sokaklar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Kırşehir kent merkezinden görüntüler

Polis ekiplerinin kotrolleri Kırşehir'de, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde işlek cadde ve sokaklar sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

Cacabey ve Ahi Evran Meydanları ile Atatürk, Terme ve Lise caddelerinde sessizlik hakim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, işlek caddelerin kavşaklarında denetim noktaları oluşturarak, sokağa çıkma kısıtlamasını kontrol etti.

Ankara- Kayseri kara yolunun Kırşehir'den geçen

Kaynak: AA