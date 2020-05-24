İç Anadolu'da cadde ve sokaklar bayramın ilk günü sessiz kaldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İç Anadolu'da cadde ve sokaklar bayramın ilk günü sessiz kaldı

Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

24.05.2020 13:37 | Son Güncelleme: 24.05.2020 13:41

Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Niğde

Niğde'nin işlek cadde ve sokakları bayramın ilk günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dr. Sami yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı'ndaki denetimlerini sürdürdü.

İzin belgesi olmadığı halde sokağa çıkanlara idari pare cezası uygulandı.

İç Anadolu'da cadde ve sokaklar bayramın ilk günü sessiz kaldı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü Haber
Milli boksör, birlikte yaşadığı kız arkadaşını göğsünden bıçaklayıp öldürdü
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran Haber
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı Haber
Kovid-19'un sosyal hayata etkisini Polis Akademisi raporladı: Evdeki hırsızlık azaldı, aile içi şiddet arttı
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz Haber
Döviz alımlarında vergi 5 kat arttı: Her 100 dolarda, 1 dolar vergi vereceğiz
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi Haber
Galatasaray'ın istediği Mert Çetin için Fenerbahçeli Emre Belözoğlu devreye girdi
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'dan imalı bayram mesajı: Kurban Bayramı'nız mübarek olsun
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde 'Uzun ince bir yoldayım' yoldayım türküsü çalındı
Hollanda Rotterdam'daki Laurenskerk Kilisesi'nde "Uzun ince bir yoldayım" yoldayım türküsü çalındı
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Uyanıkların bayram tatili yolculuğu, para cezasıyla son buldu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Baba gibi baba! Türkiye şampiyonu olmasını istediği oğlu için özel düzenek kurdu
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
İBB'nin Askıda Fatura uygulamasıyla 152 bin 347 ailenin faturası ödendi
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini...
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Anneliğin ne olduğunu en iyi anlatan video! Tavuk, kobraya fırsat vermedi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Devlet Başkanı Bolsonaro'nun kabine toplantısında 34 kez küfrettiği video kasedi basına sızdırıldı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Kuzey Kore'de neler oluyor? Kim'in kız kardeşiyle ilgili kafa karıştıran sözler
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Türkan Şoray Hande Ataizi Gülçin Ergül Perihan Savaş
Spor Ali Koç Kenan Sofuoğlu Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Ankara Bayram Araştırma
Şu an buradasınız: İç Anadolu'da cadde ve sokaklar bayramın ilk günü sessiz kaldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 13:42:21. #1.14#
title