İç Anadolu'da cadde ve sokaklar bayramın ilk günü sessiz kaldı Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı.

Sivas, Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat'ta, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamındaki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında bayramın ilk gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Niğde Niğde'nin işlek cadde ve sokakları bayramın ilk günü sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sessizliğe büründü. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dr. Sami yağız Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Bulvarı'ndaki denetimlerini sürdürdü. İzin belgesi olmadığı halde sokağa çıkanlara idari pare cezası uygulandı. Kaynak: AA